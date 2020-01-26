شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دقت ساعة الصفر واقترب موعد النصر ..مرعب الحوثيين يصل مأرب وتوقعات بتغير موازين المعركة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصل الى محافظة مأرب اليوم الاحد ما يطلق عليه ب" مرعب الحوثيين" اللواء ثابت جواس للانضمام لقيادة وزارة الدفاع لقيادة معارك الجوف وصرواح وتحرير صنعاء.

وحسب مصادر ان اللواء ثابت جواس سيغير مسار المعركة نظرا لخبراته المتراكمة في قيادة المعارك في التضاريس القاسية.

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وذكرت مصادر مطلعة، ان رئيس الجمهورية، وجه جواس بالإنضمام إلى قادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، في مأرب، لإدارة المعارك في جبهات نهم وصرواح والجوف، نظرا لخبراته المتراكمة في قيادة وإدارة المعارك ، وقدراته في كشف الطرق والوسائل التي تتعامل معها مليشيا الحوثي في معاركها.

وأضافت مصادر أن وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، كانا في مقدمة مستقبلي اللواء جواس.

يذكر أن اللواء الركن ثابت جواس ، قاد عدة معارك مع مليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة صعدة ، بداية تمردها قبل أكثر من عقد ونصف، وقضى على مؤسس المليشيات "حسين الحوثي"