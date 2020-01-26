شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السرطان يفتك برئيس عربي جديد بعد السلطان قابوس ..شاهد من يكون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تفاصيل جديدة عن المرض الذي أصابه.

وكان علاء - نجل الرئيس الأسبق - اعترف في تغريدة بإجراء والده لجراحة ، دون أن يوضح طبيعتها.

---------------------------------

ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن :

• وداعا للشيب والشعر الأبيض إلى الأبد .. هذة الوصفة البسيطة لها مفعول سحري وتعيد لك شبابك خلال ثلاثة أيام فقط ..شاهد

• عـــــاجـــــل : المقدشي يفاجئ عبدالملك الحوثي من حيث لا يتوقع ويفتح جبهة جديدة تزلزل الأرض من تحت اقدامه ..شاهد آخر التطورات

• عاجـــل : صاروخ باليستي يستهدف اجتماع لقيادات عسكرية رفيعة ومسئولين من العيار الثقيل "تفاصيل"

• شاهد : المحافظ سلطان العرادة يعلن عن مفاجأة ويكشف تفاصيل الخيانة الكبرى التي حدثت في نهم

Advertisements

• عاجـــل : الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير .. والحزن يجتاح جميع مناطق المملكة

• ستعود قوي جدا حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. ملعقة واحدة كل يوم من هذا المنتج المتوفر في كل مكان تغنيك عن كل المنشطات الجنسية .. شاهد

• شاهد .. أربعة أماكن حساسة في جسد المرأة ،إذا لمسها الرجل ستصير أسيرة بين يدية .. "فيديو"

• عاجـــل : البوابة الرئيسية للعاصمة صنعاء تسقط الان بيد قوات الجيش الوطني ..واليافعي يزف بشائر الانتصار الكبير ..(تطورات طارئة)

---------------------------------

وقالت المصادر المقربة من "مبارك" إنه جرى نقله للمستشفى يوم الثلاثاء الماضي وجرى حجزه في قسم الأورام لتحديد حالته بدقة .

وأشارت إلى أن الأطباء تفاجأوا بوجود ورم في معدة "مبارك" ومن ثم جرى استئصاله بشكل سريع ، وأن مبارك حاليا في صحة جيدة وتحسن مستمر.

ويبدو أن الورم السرطاني الذي يتعرض له مبارك، يشبه تمامًا مرض السلطان قابوس، سلطان عمان الذي توفي نتيجة إصابته بسرطان القولون.