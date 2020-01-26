شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السرطان يفتك برئيس عربي جديد بعد السلطان قابوس ..شاهد من يكون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تفاصيل جديدة عن المرض الذي أصابه.
وكان علاء - نجل الرئيس الأسبق - اعترف في تغريدة بإجراء والده لجراحة ، دون أن يوضح طبيعتها.
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وقالت المصادر المقربة من "مبارك" إنه جرى نقله للمستشفى يوم الثلاثاء الماضي وجرى حجزه في قسم الأورام لتحديد حالته بدقة .
وأشارت إلى أن الأطباء تفاجأوا بوجود ورم في معدة "مبارك" ومن ثم جرى استئصاله بشكل سريع ، وأن مبارك حاليا في صحة جيدة وتحسن مستمر.
ويبدو أن الورم السرطاني الذي يتعرض له مبارك، يشبه تمامًا مرض السلطان قابوس، سلطان عمان الذي توفي نتيجة إصابته بسرطان القولون.
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