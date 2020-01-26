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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس ترامب ولا روحاني ولا الحوثي..تعرف على الشخصية المخيفة التي ترعب ولي العهد السعودي وتهز اركان كل افراد الاسرة الحاكمة في السعودية ( صورة )

2020/01/26 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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