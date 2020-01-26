شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن داعية سعودي يتهم مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ بممارسة ‘‘جهاد النكاح’’ والأخيرة تفاجئ الجميع وتكشف (تفاصيل القصة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد هدوء العاصفة التي يشنها الذباب الإلكتروني، عاد مجددا بتدوينة صفته الإعلامية غادة عويس بالمفبركة، والتي اتهمت فيها بممارسة جهاد النكاح.



وأعادت عويس التدوينة المفبركة، حيث علقت عليها بالقول:" بؤس آخر ومستوى هابط.. منذ تفجّرت فضيحة اختراق مبس لهاتف بيزوس، يعمد الذباب إلى إعادة نشر تغريدة مفبركة عني بمنتهى الغباء".



وأضافت عويس : والله أشفق عليكم..أفهم أن تضيعوا وقتكم على اختراق هاتف ملياردير مثل بيزوس أو حتى تعقّب معارضين سعوديين لكن تسخيركم جيشا إلكترونيا لي شخصياً فهذا شرف أدّعيه".



وادعت التدوينة المفبركة على لسان عويس : " لمن يعايرني بممارسة جهاد المناكحة، أنا لم أمارسه بمحض إرادتي.. ولكن مارسته لأني لا اريد أن أخسر عملي".

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يذكر أن الذباب الإلكتروني الصريح والخفي اتهم عويس بممارسة جهاد النكاح مع أبي محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة.



وكان الداعية السعودي نايف العساكر رأسا في هذه الحملة، حيث وجها قذفا صريحا لعويس، مدعيا أنه لا لوم ولا عيب في ذلك.



وكانت عويس قد علقت في إحدى تدويناتها على هذه الحملة بالقول : " لم يترك شبيح من نظام الأسد ولا بلطجي سيساوي ولا ذبابة بدول الحصار ولا متصهين عربي أو أعجمي ولا أي مريض ومريضة من مرضى الاستبداد والفساد والعبودية والرخص والهوس لم يتركوا شتيمة ولا شائعة إلا وقذفوني بها..من اغتصاب لجهاد نكاح لتخوين لكل أنواع البذاءة..وما رف لي جفن وما تزحزحت قيد شعرة ".



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