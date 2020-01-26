شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انكشفت الفنانة نانسي عجرم وزوجها اخيرا .. القضاء اللبناني يعثر على مكالمة هاتفية مدتها اربع دقائق ستنهي قضية مقتل الشاب السوري وتكشف عن المجرم الحقيقي ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت محامية ذوي القتيل السوري بمنزل نانسي عجرم، رحاب بيطار، عن تفاصيل جديدة بمجريات القضية المنظورة أمام القضاء اللبناني، واصفة ملف القضية بأنه "بات يأخذ طابعا أكثر جدية".

وقالت بيطار بمجموعة تغريدات في حسابها بموقع تويتر، إن الهاشم خضع لجلسة استجواب طويلة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات، وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل ورقم الهاتف الثابت في عيادة الهاشم، منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة .

---------------------------------

ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن :

• وداعا للشيب والشعر الأبيض إلى الأبد .. هذة الوصفة البسيطة لها مفعول سحري وتعيد لك شبابك خلال ثلاثة أيام فقط ..شاهد

• عـــــاجـــــل : المقدشي يفاجئ عبدالملك الحوثي من حيث لا يتوقع ويفتح جبهة جديدة تزلزل الأرض من تحت اقدامه ..شاهد آخر التطورات

• عاجـــل : صاروخ باليستي يستهدف اجتماع لقيادات عسكرية رفيعة ومسئولين من العيار الثقيل "تفاصيل"

• شاهد : المحافظ سلطان العرادة يعلن عن مفاجأة ويكشف تفاصيل الخيانة الكبرى التي حدثت في نهم

Advertisements

• عاجـــل : الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير .. والحزن يجتاح جميع مناطق المملكة

• ستعود قوي جدا حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. ملعقة واحدة كل يوم من هذا المنتج المتوفر في كل مكان تغنيك عن كل المنشطات الجنسية .. شاهد

• شاهد .. أربعة أماكن حساسة في جسد المرأة ،إذا لمسها الرجل ستصير أسيرة بين يدية .. "فيديو"

• عاجـــل : البوابة الرئيسية للعاصمة صنعاء تسقط الان بيد قوات الجيش الوطني ..واليافعي يزف بشائر الانتصار الكبير ..(تطورات طارئة)

---------------------------------



وكشفت أن الهاشم تقدم بطلب لرفع حظر السفر عليه، وقد تم رد الطلب وترك الهاشم رهن التحقيق.

وأشارت المحامية، إلى أنه تم استدعاء كل العاملين في عيادة الهاشم، بالإضافة إلى شخص يدعى أبو الذهب، وشقيقة فادي الهاشم للتحقيق معهم وأخذ إفادتهم، في الجلسة المقبلة التي تم تعيينها في 10 آذار/مارس 2020.

واستضاف الإعلامي طوني خليفة عبر برنامجه التليفزيوني، والد القتيل محمد الموسى، الذي أدلى بتصريحات متناقضة بشأن ابنه وصورته التي انتشرت مع نانسي وفادي الهاشم.

وعرض طوني صورة للثلاثي، وسأله هل هذا ابنك؟، ليرد الأب: “فيها ملامح كتير من ابني، بس ما بقدر أؤكد حتى لا أظلم أي شخص، يجوز فوتوشوب، شكل وجه 70 % تقريبا الشبه”.

كما تابع والد محمد الموسى: “في شبه 70 % من ابني لكن ممكن تكون صورة على الفوتوشوب وما فيش صورة واضحة، ومبقدرش أقول أن ده ابني”.

يذكر أن شخص ملثم اقتحم فيلا نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بقصد السرقة، وحصل إطلاق نار مع زوج الفنانة ما أدى الى مقتل السارق.