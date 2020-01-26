شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جاءنا الان هذا الخبر السار من جبل هيلان ..شاهد ما الذي يحدث على مشارف صنعاء .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت قوات الجيش الوطني من التقدم باتجاه جبل هيلان الاستراتيجي الذي يقع في مديرية صرواح غرب مأرب ويربطها مع جبهة نهم. كما أكدت مصادر يمنية إن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على جبل هيلان والمناطق المجاورة التي تشرف على طريق مأرب صنعاء الجوف، ويقوم الجيش بعمليات تمشيط واسعة لمواقع الميليشيات في جبل هيلان، مشيرة إلى أن الجيش يتقدم بأسلحة ثقيلة، وقد استولى على أسلحة وذخائر وقواعد إطلاق صواريخ للميليشيات. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • وداعا للشيب والشعر الأبيض إلى الأبد .. هذة الوصفة البسيطة لها مفعول سحري وتعيد لك شبابك خلال ثلاثة أيام فقط ..شاهد • عـــــاجـــــل : المقدشي يفاجئ عبدالملك الحوثي من حيث لا يتوقع ويفتح جبهة جديدة تزلزل الأرض من تحت اقدامه ..شاهد آخر التطورات • عاجـــل : صاروخ باليستي يستهدف اجتماع لقيادات عسكرية رفيعة ومسئولين من العيار الثقيل "تفاصيل" • شاهد : المحافظ سلطان العرادة يعلن عن مفاجأة ويكشف تفاصيل الخيانة الكبرى التي حدثت في نهم Advertisements • عاجـــل : الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير .. والحزن يجتاح جميع مناطق المملكة • ستعود قوي جدا حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. ملعقة واحدة كل يوم من هذا المنتج المتوفر في كل مكان تغنيك عن كل المنشطات الجنسية .. شاهد • شاهد .. أربعة أماكن حساسة في جسد المرأة ،إذا لمسها الرجل ستصير أسيرة بين يدية .. "فيديو" • عاجـــل : البوابة الرئيسية للعاصمة صنعاء تسقط الان بيد قوات الجيش الوطني ..واليافعي يزف بشائر الانتصار الكبير ..(تطورات طارئة) ---------------------------------

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاءنا الان هذا الخبر السار من جبل هيلان ..شاهد ما الذي يحدث على مشارف صنعاء .."فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.