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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..سقوط وشيك لمعسكر " الفرضه " الحيوي بمديرية " نهم " وقوات الجيش تباغت كتيبة شرسة وتطوق الحوثيين في " المتون "

أكدت مصادر عسكرية مطلعة تقدم الجيش الوطني واقترابه من "معسكر الفرضة" الذي استولى عليه الحوثيون قبل أيام بالتزامن مع احراز انجازات ميدانية في جبهتي " صرواح والجوف.



واشارت المصادر في تصريحات لـ " اليمني اليوم " أن قوات الجيش تمكنت من فرض السيطرة على أجزاء واسعة من " جبل هيلان" الاستراتيجي الذي يمثل البوابة الرئيسية للعاصمة صنعاء في جبهة صرواح.

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وفي جبهة الجوف اكدت المصادر أن قوات الجيش تفرض حصارا على الحوثيين في منطقة "المتون " بالجوف وان الميلشيا تكبدت خلال الساعات الماضية خسائر فادحة في الارواح .