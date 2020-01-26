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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطور.. وردنا الآن قبل قليل هذا الخبر المؤسف لأبناء الشعب اليمني على قناة المسيرة.. تفاصيل

أكد مصدر مسؤول بميناء الحديدة، اليوم السبت، أن بحرية التحالف تواصل احتجاز 6 سفن مشتقات نفطية على متنها قرابة 150 ألف طن من مادتي البنزين والديزل. وأوضح المصدر المسؤول لقناة المسيرة ، أن بحرية التحالف تحتجز أيضا سفينتين على متنهما أكثر من 17 ألف طن من المواد الغذائية، لافتًا إلى أن البحرية تحتجز لليوم الثامن سفينة بعد إفراغ حمولتها في ميناء الحديدة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان .. حصاد اليوم لمعارك نهم والجوف..وعودة الامارات الى مأرب وانسحاب المدفعية السعودية.. تفاصيل حصرية ماذا يحدث.. إعلان حالة الطوارئ في مطارات الإمارات ورفع درجة التأهب إلى أقصى درجة في دبي وأبوظبي عاجل : الشرعية تباغت صهر عبد الملك الحوثي القيادي يحيي المداني وقصم ظهر الحوثيين بهذه الحركة العسكرية الاستراتيجية التي باغتت الجميع واثلجت صدر هادي في غاية الخطورة ..ابو علي الحاكم يدفع ثمنا غاليا بسبب غروره وغطرسته ...شاهد كيف وقع في الفخ وسبب ورطة كبيرة لنفسه ولقواته عاجل.. انفجار الوضع عسكرياً قبل قليل في هذه المحافظة اليمنية.. وهذا ما يحدث الان Advertisements وزير الدفاع المقدشي مختبيء في مارب..وخطاء عسكري قاتل ولا يغتفر لقادة المنطقة السباعة كادت تحسم امر هذه المحافظة وتجعلها تسقط بالكامل تحت سيطرة الحوثي الفريق علي محسن الاحمر يباغت الجميع ويلجأ لحيلة ذكية ادهشت الحوثي واربكت ابو علي الحاكم ونشرت الرعب والهلع في اوساط الخونة من الشخصيات والوجاهات القبلية في غاية الخطورة..عبد الملك الحوثي يباغت كل انصاره ويوافق على شرعية هادي ويرفض تسمية الرئيس هادي والجنرال الاحمر وكل اركان الشرعية بأنهم مرتزقة وردنا الان..وزير الداخلية احمد الميسري يتلقى قبل قليل خبر كارثي ومؤلم من العاصمة السعودية الرياض جعله يذرف الدموع ويبكي كالاطفال من شدة القهر وردنا الان..خبر سار اثلج صدر الرئيس هادي وافرح كل اركان الشرعية ووقع على رأس الحوثي وابو علي الحاكم كالصاعقة وسيقلب الموازين راسا على عقب ( صورة ) عاجل وفي غاية الخطورة..الحوثي يوجه الضربة القاضية للشرعية ويطيح بالرئيس هادي والجنرال الاحمر من منصبها ( تفاصيل الاتفاق بين الحوثي وهذه الاطراف ) عاجل..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويصعق الرئيس هادي والملك سلمان ويعترف ان الحوثي اقوى من التحالف والشرعية ويكشف سر خطير فضح هادي ونائبه الاحمر ليس المقدشي ولا الجنرال الاحمر..جبهة نهم تطيح بأكبر وأشهر قائد عسكري شمالي ...وقرار عاجل بإقالته من منصبه وتعيين هذا البديل ( صورة+ الاسم + وثيقة ) تأتي هذه الإجراءات لقوى التحالف بالرغم من حديث المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي عن أن سفن الوقود تدخل إلى ميناء الحديدة وأنه تم تفادي الأزمة إلا أن التحالف لا يزال يحتجز السفن إمعانا في تضييق الخناق على الشعب اليمني.

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