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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية ومروحيات التحالف، اليوم من تدمير تحصينات وأماكن تجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عـــــاجـــــل : المقدشي يفاجئ عبدالملك الحوثي من حيث لا يتوقع ويفتح جبهة جديدة تزلزل الأرض من تحت اقدامه ..شاهد آخر التطورات • عاجـــل : صاروخ باليستي يستهدف اجتماع لقيادات عسكرية رفيعة ومسئولين من العيار الثقيل "تفاصيل" • شاهد : المحافظ سلطان العرادة يعلن عن مفاجأة ويكشف تفاصيل الخيانة الكبرى التي حدثت في نهم • عاجـــل : الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير .. والحزن يجتاح جميع مناطق المملكة Advertisements • ستعود قوي جدا حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. ملعقة واحدة كل يوم من هذا المنتج المتوفر في كل مكان تغنيك عن كل المنشطات الجنسية .. شاهد • شاهد .. أربعة أماكن حساسة في جسد المرأة ،إذا لمسها الرجل ستصير أسيرة بين يدية .. "فيديو" • عاجـــل : البوابة الرئيسية للعاصمة صنعاء تسقط الان بيد قوات الجيش الوطني ..واليافعي يزف بشائر الانتصار الكبير ..(تطورات طارئة) • عاجـــل : محمد العرب يقصم الأن ظهر جميع الحوثيين ويعلن عن النصر الكبير ..شاهد • عاجـــل : ثورة عارمة وانقلاب عسكري مفاجئ يطيح بهذا الحاكم العربي وعودة "نجل المخلوع" إلى الواجهة (فيديو) --------------------------------- وقال قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني في اللواء دكت تحصينات وتجمعات مليشيا الحوثي في تبة "عمير" والتباب المطلة على "النقعة" المحاذية "للجربة والغرابة".. أسفرت عن مصرع القيادي الميداني المدعو "ابوفايز الطيري" ودحر بقية عناصر الميليشيا. وأكد ان عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وتمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر المليشيا من محافظة صعدة وصولا إلى باقي المحافظات.

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