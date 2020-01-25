شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يصعق "تركي آل الشيخ" ويصدر قرار ملكي اسعد جميع الشعب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا، بالإفراج عن أمير قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان بن حميد، الذي اُعتقل بعد هجومه على رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن حميد، أحد شيوخ قبيلة عتيبة، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل وساطته للإفراج عن أخيه، وقام بالتوسط لدى الملك سلمان ليتم الإفراج عن الشيخ فيصل.

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وكتب "بن حميد" في تغريدة على "تويتر": "خالص الشكر.. لولي العهد.. على قبول شفاعتي لأخي فيصل، وبالشفاعة لدى خادم الحرمين الشريفين وصدور الأمر الكريم بإطلاق سراحه".

فيما نشر حساب "معتقلي الرأي"، أول صورة للأمير بعد الإفراج عنه، وعلق الحساب على الصورة قائلًا :« تأكد لنا خبر الإفراج عن الأمير فيصل بن سلطان بن حميد بعد نحو 3 أشهر من الاعتقال التعسفي على خلفية انتقاده لهيئة الترفيه».

وتابع :« نبارك للأمير حريته، والعقبى لبقية معتقلي الرأي».