شاهد.. هل تذكرون الفتاة الكويتية التي تعرت يوم امس مع زوجها في مقطع فيديو مخُل بالأداب .. لن تصدق كيف كان مصيرها اليوم (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -

شهدت قضية الزوجين الكويتيين التي أثارت الرأي العام، تطورات جديدة بعد القبض عليهما، بتهمة نشر فيديو غير أخلاقي ومخل بالآداب العامة.

ونشر حساب "أمن ومحاكم" الكويتي على "تويتر"، أن النيابة العامة قررت اليوم الخميس، استمرار حجز الفاشنيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي على ذمة التحقيق حتى يوم الأحد، بتهمة مخالفة الآداب العامة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما رفضت طلب إخلاء سبيلهما.

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وكان مقطع فيديو نشره الزوجان، تسبب في ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية لمحتواه الذي وصف بأنه غير أخلاقي وظهر أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته كما احتضنها من الخلف، حيث علقت بأن زوجها "لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون".

وأثار الفيديو موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب النشطاء في الكويت بالقبض عليهما، لتعمدهما استفزاز المواطنين والاستعراض بإيحاءات جنسية.

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