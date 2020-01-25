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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت اليوتوبر لميس شعبان فيديو جديد خصصته للمتزوجين وكشفت فيه عن اربعة مناطق حساسة في جسد المرأة اذا لمسها الرجل تصير أسيرة بين يدية . وأوضحت لميس شعبان أن المناطق الحساسة هي الخصر ، وثاني مكان هو الحضن الرومنسي من الخلف ، وثالث مكان هو تدليك الساعد وصولا إلى كف اليد ، ورابع مكان هو الرقبة .

شاهدو الفيديو التالي الذي يشرح بالتفصيل المناطق السابقة : --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عاجـــل : محمد العرب يقصم الأن ظهر جميع الحوثيين ويعلن عن النصر الكبير ..شاهد Advertisements • عاجـــل : ثورة عارمة وانقلاب عسكري مفاجئ يطيح بهذا الحاكم العربي وعودة "نجل المخلوع" إلى الواجهة (فيديو) • شاهد .. أربعة أماكن حساسة في جسد المرأة ،إذا لمسها الرجل ستصير أسيرة بين يدية .. "فيديو" ---------------------------------

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