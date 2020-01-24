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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : انتهاء معركة جبهة نهم شرق صنعاء.. تعرف على الطرف المنتصر

كشفت مصادر عسكرية ظهر اليوم الجمعة 24 يناير ، عن انتهاء المعارك العسكرية العنيفة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء .

وأكد المصادر لـ “وكالة العهد اليمنية” سقوط جميع محاورالقتال في جبهة نهم في صنعاء بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد هجوم كبير بدأ أمس الخميس .

جديد اب برس :

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وأفادت المصادر بسيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على سلسلة جبال نهم الاستراتيجية ، والتي تشرف على مناطق وجبهات محافظة مأرب .

ووفقاً للمصادر فإن المناطق والجبال المسيطر عليها بمساحة 3000 كلم مربع ، كما تم السيطرة على عشرات المواقع العسكرية التابعة لحزب الإصلاح الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين في اليمن .

وشهدت جبهة نهم خلال الايام الماضية معارك عسكرية عنيف بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ، والقوات الموالية لحكومة هادي وحزب الاصلاح من جهة ثانية ، سقط خلالها عشرات الضحايا من الطرفين .