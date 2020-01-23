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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسالة تحذير عاجلة لكل اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين ..عليك اتباع 3 خطوات هامة حتى لا يتم القبض عليك من قبل الحوثة

شهدت العاصمة صنعاء قبضة أمنية لم تشهدها من قبل، بعد سيطرت جماعة الحوثي الانقلابية عليها في 2014.

واستخدمت جماعة الحوثي الانقلابية كل الوسائل والأساليب والخدمات والأجهزة الحكومية لملاحقة معارضيها كالناشطين السياسيين والصحفيين والأكاديميين وتتبعهم في مناطق سيطرتها ثم الزج بهم في السجون. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: قناة ”المسيرة” الحوثية توقف كل اخبارها عن المواجهات الشرسة في جبهة ”نهم” لهذا لسبب المرعب الذي اثار جنةن المشرفين الحوثييين ليس من الجبهات ولا من صنعاء او عدن..4 اخبار عاجلة وهامة لكل المواطنيين اليمنيين وردنا قبل قليل من هذه المنطقة ستقصم ظهر اليمنيين في الجنوب والشمال عاجل : يحدث الان بصنعاء.. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء ( تفاصيل المواقع المستهدفة ) مصدر عسكري : قوات الجيش تدخل اول قرى مديرية بني حشيش بصنعاء ويسيطر على سلاسل جبلية جعل العاصمة صنعاء في مرمى نيران مدفعية الشرعية عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم وردنا خبر عاجل..الحوثيين يباغتون الشرعية والتحالف بهجوم صاروخي جديد هز مدينة مأرب وانفجارات عنيفة الآن..والشيخ سلطان العرادة مختبيء في منزله ( صورة ) Advertisements عاجل.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتتصق الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاحل الذي سيقلب موازين الحرب في اليمن راسا على عقب لأول مرة منذ انطلاق الحرب ..الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي يطيرون فرحا بعد القرار المباغت الذي اعلنه رسميا قبل قليل الرئيس التركي اردوغان ( نص القرار ) ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة )

عاجل..مجزرة مأرب المروعة واندلاع المواجهات الشرسة في جبهة نهم تخرج الملك سلمان عن صمته ويباغت الشرعية بمرسوم ملكي عاجل اثلج صدور كل اليمنيين ونسرد هنا بعض طرق تفادي تتبع الميليشيا الحوثية لمن لا زال يسكن في مناطق سيطرتها أو يرغب في زيارتها. تجنب النزول في الفنادق أجبرت ميليشيا الحوثي ملاك الفنادق في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها على الرفع اليومي بأسماء النزلاء بالإضافة إلى المداهمات المفاجأة باستمرار للفنادق وتفتيشها والتحري من أن الفندق رفع بأسماء جميع النزلاء. وقالت مصادر مطلعة أن الميليشيا تقوم بسجن أحد عمال الفندق وتغريم مالك الفندق مبالغ مالية في حال ثبت عليه أن سمح لنزيل ما دخول الفندق دون أخذ هويته والرفع بها إليهم بالإضافة إلى تهديده بسحب ترخيصه وإغلاق الفندق في حال تكررت الحالة. وأثبت تقارير إعلامية سابقة تعرض ناشطين ومواطنين للاعتقال من الفنادق من قبل الميليشيا الحوثية. وعليه فإن أي شخص ينزل بأي فندف بهويته الحقيقة سيصبح عرضة للاعتقال في حال كان مناوئ للجماعة الحوثية، حيث أن الفنادق وبأوامر من الجماعة لا تقبل بالحجز بهوية واحدة في حال كان النزلاء جماعة بل تطلب هويات جميع النزلاء وإن كانو في غرفة واحدة.



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