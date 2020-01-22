عندما ركعت منى فاروق امام عضو خالد يوسف وقالت انا بتصور صح

منى فاروق امام خالد يوسف وقالت: انا بتصور صح عندما ركعتاماموقالت: انا بتصور صح

البتاع

في فيديوهات خالد يوسف الاباحية مع الفنانة شيماء الحاج والفنانة منى فاروق.!

نرى أن المخرج الثائر الاشرتاكي البرلماني، يقول لشيماء ماتشيلى البتاع زى منى ما شالت .

خالد يوسف المناضل الجنسى، الذى يطالب بحقوق العناتيل امثاله، وهو جالس عارى امام منى فاروق .

وشيماء الحاج، وكان الفيديو قد بدأ برقصة “مايصه ” بالملابس الداخلية، راح يزل انفاس منى فاروق وشيماء الحاج.

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ويطلب منهم ان يخلعوا قائلا لشيماء الحاج” ماتشيلى” يقصد ان تخلع كل شىء، وكانت ترقص شبة عارية الا من قطعة قماش تغطى مابين فخذيها.

بسرعة استجابت منى فاروق وانزعت كل شىء وكان قد وعدها ببطولة فيلم له قريبا فالمسكينة تود ارضاء العنتيل .

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ولاتعلم انه سيدمر حياتها تدميرا، ولا تعلم انه سيدفنها دفنا، وبعد قليل ” شالت شيماء” مثل منى” بمنتهى الجبروت والعنف بدأ يتعامل معهم خالد الجبار.

وبعد قليل من التصوير يقول ” هى عندها قطعتين انت قطعة واحدة” وكانما يقوم بالتعليق

والوصف التفصيلى لاحدى المباريات، نعم انها مباراة ولكن فى قلة الادب فى ضياع النخوة،

فى الاستهتار بشرف خلق الله، فى التلاعب بمشاعر الاخرين، فى كل شىء خسيس ووضيع

وسافل ومنحط وقذر، وذلك بعدما قدم للبشرية أنذل وأحقر شئ هو اللعب بالفتيات وفضحهم من أجل شهوة الظهور فقط.

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جواب في سؤال من شيماء الحاج

ترد “شيماء على خالد طيب اقلع”

خالد: لا.. اقلعي الي تحت تبقوا مختلفين

وبعد دقائق تقف احداهما امامة ويقول لها تعالى تقول الاخرى روحى انت تذهب منى وتركع امام خالد الوحش الكاسر ويبدا الممارسة معها فتقول له: ” يوم عن يوم بتطور صح”!

التطور

ماذا تعني هذه المسكينة عندما تقول له: ” يوم عن يوم بتطور صح” !!!

معنى ذلك انها ليست المرة الاولى التى يمارس معها المخرج القواد و الفاجر ، وانه طلب منها التطور “الثقافي”

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كما يعني انه قد تكرر هذا المشهد مرات ومرات، ومازالت المطالبات بالتطورات وترك التخلف والرجعية والانضمام الى جوقة الابداع الفنيه. لكن الله ستر عليهم، الى ان فضح خالد نفسه بنفسه، وكانت فضيحته على يد نفسه، لاهداف في نفسه، هؤلاء الفنانيين الاباحيين يريدون تطوير المجتمع لكي نصل لحالة اجتماعية من التطور يكون فيها الانسان سهلا مطياعا يفعل كل ما يطلب منه وهو مستسلم في مقابل بعض الوعود وبعض المخدرات،. بيلا ثورن BellaThorne ممثلة امريكية شاهد صورها بدون ملابس ولماذا نشرتها بنفسها؟ ثقافة جديدة ثقافة السكس هذا هو التطور الذي تدعو له بعض الحكومات العربية ومنها خليجية، التطور الاباحية والثقافة السكس، جيث تحولت مدينة دبي الى اكبر ماخور في العالم، والتي تقف خلفها اجهزة استخبارات عالمية. تسعى لتشكيل ما اسميناه بمصلطلح ثقافة المؤخرات في المقال التالي: ثقافة المؤخرات والتي تقود الى الشباب للسير في طريق العاهرات. ولا شك ان شخصيات مثل خالد يوسف و من يدافع عنه مثل حمدين صباحي، ليسوا الا بضعة مسامير في هذا الحذاء الثقافي. في نفس الوقت الذي يتم فيه إبادة الشعوب العربية واحدا تلو الآخر، يتبارى الوسط الفني العربي بالتعري، والدعاية لحثالات مثل هيفاء وهبي، و استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للوصول الى الزبائن كما نرى في فضيحة هيفاء وهبي تكشف عن ساقيها السمينين احلام : موقع الخليج 365 كان يتمنى ان لا يكون في هذه الامة مثل هذه الضحايا والسفاحين المتسلسلين، ولكن عندما تكون هناك مثل هذه الجرائم فلا بأس بان يكون لنا السبق في الكشف عن المرض لايجاد العلاج. رغم كل الفساد الذي ينخر في مجتمعاتنا، الا ان هناك نواة صلبة من الاخلاق التي يصعب تحطيمها، ولذلك فدور هذه الفيديوهات الترويج للفضيحة والفضائح حتى تصبح شيئا عاديا، ولهذا فإن هذه الفيديوهات الاباحية ومشاهد السكس التي يتم ترويجها و التي ظهرت بها فنانات مثل منى فاروق و شيماء الحاج و رنا هويدي رنا هويدي مذيعة عارية في صورة جديدة و اسرار تذاع اول مرة لاقت موجة من الانتقادات، و السخط عارمة، من قبل المعلقين الذين اعتبروا أن الوسط الفني ملئ بالعهر والعاهرات على جميع المستويات، ابتدأ بالعهر الجنسي الى العهر السياسي، خالد يوسف ” بغل يبحث عن نعجة الحقيقة المغيبة: نعتقد جازمين ان مايجري حاليا من نشر مكثف بلا خجل للفضائح هنا وهناك ليس مجرد مصادفة، بل هو مخطط مدروس نفسيا واعلاميا، وتقف ورائه اجهزة استخبارات عربية واجنبية ، تديره و تتلاعب به وبشبابنا و اعلامنا و هي وراء كل ما يجري، و ذلك حتى يصبح تواجد الشذوذ و الشواذ ، والعهر و العاهرات ، والقوادين والمافيات شيئا طبيعيا في حياتنا، و لا شك ان الوسط الاعلامي اللبناني، بدعم مادي خليجي، كان له دور ريادي في نشر ثقافة المؤخرات في الاعلام ليصل الى كل بيت من بيوت العرب والاعراب، و هذا كان في وقت يخجل به الوسط الفني المصري من نشر غسيله الوسخ في الاعلام، الى ان جاء الثائر الجنسي خالدي يوسف. ومجموعته التي تزعم انها يسارية اشتراكية من امثال حمدين صباحي، وهناك مؤشرات كثيرة تدل على أنها مرتبطة بالمخابرات الفرنسية والروسية و الصهيونية، حمدين صباحى و خالد يوسف لذلك فقد اصبح من الواضح لأي مثقف حقيقي، أن من يحرك المافيا التي تتلاعب بجواري من امثال هيفاء وهبي واختها رولا يموت ، هو نفسه من يحرك خالد يوسف وزوجته السعودية شاليمار شربتلي، ويجري كل هذا في الوقت الذي يخجل به المحترمون من عرض صور من نوع الصور الموجودة في الرابط التالي فضيحة جديدة رولا يموت اخت هيفاء والبوم صور لها بدون ملابس، ولكن في الحقيقة أن الثائر المنوي خالد يوسف لم يتوقف يوما عن عرض هذه المشاهد، وللاسف فان الشباب يذهب إليهم بدلا من الدخول لمقالات الرأي الرائعة التي نعرضها في موقعنا، وفي المواقع الجدية والمحترمة، وبذلك نضطر لفضح هذه الحثالات، مع اسفنا الشديد للاضطرار للنزول الى انابيب المجاري القذرة، ولكننا لن نستطيع ان نفتحها بالمواعظ والخطب بل بحاجة لأن نوسخ ملابسنا قليلا. قد يهمك زيارة هذه الصفحة: خالد يوسف فى فضيحة جديدة اكبر من الفيديوهات الجنسية وتؤكد تورطه فيها هل وصلنا لحل؟ خرجت منى فاروق وبعدها شيما الحاج من السجن، وأغلقت القضية جنائيا وإعلاميا، من جهة الرأي العام والصحافة والإعلام اللذان استخدماها كمجرد فضيحة صفراء، ثم سيستمر خالد يوسف في بلبعة ما يقول من اشتراكيته الأورجازمية، ونضاله البلاستيكي، ليعيد جمهوره الذي فقده إلى صفه مجددا، ليصنع ضحايا جدد وإفساد مستمر دون أية محاولة لأي مراجعة. قسم خاص بصحيفة الخليج 365 للفضائح والجرائم عزيزى القارىء لقد قمنا بتخصيص قسماًخاصاً لفضائح تحت عنوان ” فضيحة واشرار” يجمع كل الفضائح الجنسية والغير جنسية على مستوى العالم ولزيارة هذا القسم يرجى الضغط هنـــــا اقرأ/ى أيضا: عريس خجول : ليلة الدخلة فضوا بكاروة زوجته وهو نائم اريا ستارك طفلة لعبة العروش فى مشهد اباحى صادم علا غانم مع خالد يوسف والجديد فى فيديوهات الفضائح ماذا قالت منى الغضبان عن خالد يوسف عندما الهبها بحماس من أجل ذلك قدمنا قسم متخصص في فضح مافيات الفساد والنصب والاحتيال والدعارة والقتل، من خلال: فضيحة وأشرار

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