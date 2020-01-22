شكرا لقرائتكم خبر عن الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها في ورطة كبيرة بعد الفيديو الفاضح الذي أغضب الكويتيين! والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

وذكر المصدر أنه جرى التحقيق مع المتهمين، وتقرر حجزهما بتهمة الفعل الفاضح وبث كلمات خادشة للحياء، ما ترتب عليه إساءة استخدام الهاتف، وسيتم استمرار حجزهما وإحالتهما إلى جهات نيابة الإعلام.

وظهر أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته ”الكندري“، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها ”لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون“.