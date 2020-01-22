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صنعاء - ياسمين الخيامي - " فتحي بن لزرق " يكشف حقيقة الوضع العسكري المغاير في جبهة " نهم " ويوجه تساؤلات جريئة وصادمة للرئيس " هادي " وقيادة التحالف !

نشر الصحفي الجنوبي البارز " فتحي بن لزرق " تغريدة اثار فيها تساؤلات حول سبب ترك الجيش الوطني يواجه الحوثيين وحيدا في جبهة " نهم " .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "ترك الجيش في نهم وحيدا يواجه الحوثي في حين تغرق باقي الجبهات في سبات عميق امر يثير حيرةاليمنيين كافة. مثل هذه الاحداث مُحيرة حقاما الذي يعنيه ان يشن الحوثي هجوما مستهدفا جبهة بعينها في حين تخرس البنادق في الجبهات الاخرى. هل الحرب ضد الحوثي واحدة ام متعددة؟ افيدونا يرحمكم الله؟."

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