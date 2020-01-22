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صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشر من محلات الصرافة |انقلاب مفاجئ لاسعار الصرف في صنعاء وعدن وبعد الارتفاع المخيف للدولار.. صدور أول تعميم هام من جمعية الصرافين (النص)

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عاجل..مجزرة مأرب المروعة واندلاع المواجهات الشرسة في جبهة نهم تخرج الملك سلمان عن صمته ويباغت الشرعية بمرسوم ملكي عاجل اثلج صدور كل اليمنيين بناءً على توجيهات البنك المركزي ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة، وحرصاً على الحفاظ على استقرار أسعار الصرف لزم التأكيد على ما يلي: – يمنع البيع لمناطق الإرتفاع منعاً باتاً تحت أي مبرر. – الإلتزام بهامش البيع والشراءالمحدد وعدم تجاوزه. – على جميع شركات ومنشئات الصرافة عدم مجاراة ارتفاع السعر الغير منطقية. – على جميع شركات ومنشئات الصرافة الإلتزام بالبيع لعملاءهم فقط واخذ البيانات اللازمة وتحديد الغرض من البيع أو الشراء بشكل تفصيلي. نرجو من الجميع الإلتزام، وسيتم النزول من الجهات المختصة للتأكد من تطبيق ذلك ومن يخالف يتحمل المسئولية كاملة. والله الموفق صادر في 21 يناير 2020م جمعية الصرافيين اليمنيين. هذا وشهدت أسواق الصرافة ارتفاع اسعار صرف العملات الاحنبية مقابل الريال اليمني الموقع ينشر اخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني مساء الثلاثاء 21 يناير 2020م

الأسعار في صنعاء.

الدولار شراء 597 إلى 598 ريال.

السعودي شراء 157,2 إلى 157,7 ريال.

الدولار بيع 602 إلى 603 ريال.

السعودي بيع 158,2 إلى 158,5 ريال.

الأسعار في عدن.

الدولار شراء 665 إلى 670 ريال.

السعودي شراء 176,5 إلى 177,5 ريال.

الدولار بيع 675 إلى 680 ريال.

السعودي بيع 178 إلى 178,5 ريال.

الأسعار تتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

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