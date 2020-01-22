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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : يحدث الان بصنعاء.. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء ( تفاصيل المواقع المستهدفة )

شنت مقاتلات التحالف العربي مساء الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع الحوثيين مديرية نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية إن طيران التحالف استهدف تجمعات وتعزيزات للحوثيين في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء بخمس غارات جوية.

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