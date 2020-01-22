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صنعاء - ياسمين الخيامي - مصدر عسكري : قوات الجيش تدخل اول قرى مديرية بني حشيش بصنعاء ويسيطر على سلاسل جبلية جعل العاصمة صنعاء في مرمى نيران مدفعية الشرعية

أكد مصدر قي قوات الجيش الوطني ان المعارك مستمرة مع مليشيا الحوثي في ميسرة الميسرة من جبهة نهم وأن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال حرشب لأول مره منذ سيطرة الحوثيين على محافظات الشمال اليمني .

وقال في تصريح لـ " الخليج 365" " إن قوات الجيش تمكنت من الدخول الى اولى قرى مديرية بني حشيش (قرية الشرفة ) شرق العاصمة صنعاء وتقوم بتمشيط المنطقة من عناصر المليشيا .

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واشتعلت المعارك بضراوة بين قوات الجيش ومقاتلي جماعة الحوثي في جبهة نهم وجبل هيلان وصرواح التي شهدت هدوء نسبي على مدى عامين من الصراع بين المليشا وقوات الجيش التي تسعى الى طرد المتمردين من العاصمة وتحرير باقي المحافظات الشمالية بعد سيطرة الجماعة على مقاليد السلطة في اليمن في العام 2015م.

وشن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدة غارات على مواقع لمليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، في صرواح.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاتلات التحالف، دمرت آليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية غرب صرواح، بمحافظة مأرب.

وسقط في المعارك الدائرة عشرات القتلى ومئات الاسرى من الطرفين غالبيتهم من مليشا الحوثي التي تدفع بمقاتليها الى جبهات القتال وتقوم بالحشد في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمقاتلين وترج بهم في جبهات القتال .