شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. راقصات عاريات في حفل زفاف بالرياض لأول مرة في تاريخ المملكة ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع صادم لحفل زفاف أسطوري بالرياض، شهد أفعال منافية للعادات والتقاليد السعودية المحافظة لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأظهر المقطع الذي أحدث ضجة واسعة مشاهد من حفل الزفاف الذي أقيم في الرياض وحوى عددا من الفقرات عكست بذخ كبير وعروض أثارت جدلا، ووصفه متابعون بالحفل الأسطوري.

جديد "الخليج 365"

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والمشهد الأبرز كان فقرة الرقص على أغاني أجنبية قامت بها فرقة من الراقصات، التي ظهرت بلباس عاري مكشوف.

وبدأ الحفل بعرض راقص للفرقة مع دخول العريس، ثم زفة للعروس وإستكملت الفرقة عروضها الراقصة إحتفالا بالزفاف.

فيما تم تداول صور لمائدة العشاء التي صنفت بالأكثر بذخا، حيث قدمت فيها جميع الأصناف، إضافة للفرقة الراقصة تواجد الفنان عايض والفنانة ميرنا لإحياء حفل الزفاف.

وقدرت تكاليف حفل الزفاف بما يتجاوز مليون ريال سعودي.