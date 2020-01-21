شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الآن.. اخر مستجدات المعركة الدائرة في جبهات نهم وصرواح.. ومصدر عسكري يكشف السر وراء التقدم الكبير للجيش في هذا التوقيت! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن.. اخر مستجدات المعركة الدائرة في جبهات نهم وصرواح.. ومصدر عسكري يكشف السر وراء التقدم الكبير للجيش في هذا التوقيت!

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا ملحوظًا على أرض الميدان شمال شرق العاصمة صنعاء، ودحرت مليشيات الحوثي في عدة مواقع بـ «نِهم» إحدى مديريات محافظة صنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني سيطرت على سلسلة جبال جرشب في جبهة نهم شرق صنعاء، والتي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان..كارثة مرعبة يخشى منها الجميع حتى المشرفين الحوثيين يخشونها ولا يقدرون على مواجهها واباء 13 محافظة يمنية يتوجهون بالدعاء والتوسل

دمعت عينا "صدام حسين" وأصابنا جميعا بالذهول.. محقق الـ CIA يكشف (بالفيديو) اللحظات الأولى للقائه بالرئيس الراحل ويفجر مفاجأة عما حدث في الغرفة السرية

وردنا الآن.. اخر مستجدات المعركة الدائرة في جبهات نهم وصرواح.. ومصدر عسكري يكشف السر وراء التقدم الكبير للجيش في هذا التوقيت!

ورد الآن... ضربة ساحقة الآن في صنعاء وهزت كل الحوثيين، والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبدالملك الحوثي من جبهة نهم

الشيخ سلطان البركاني يباغت الجمع ويعلن رسميا اسعد خبر لهذه الشريحة الكبيرة من اليمنيين في المملكة ويجعلهم يطيرون فرحا ويرقصون في كل شوارع المملكة

وردنا الان ...السلطات السعودية تباغت المغتربين وتعلن رسميا عن هوية جديدة لمن يحملون تاشيرة زيارة

عاجل..الامارات تباغت الجميع وتصعق هادي والجنرال الاحمر وتفضح المستور وتكشف الجهة التي استهدفت مسجدا في ”مأرب“ وتصدر بيان رسمي صدم الجميع

ورد للتو...قناة الجزيرة القطرية تقطع كل برامجها وتباغت الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاجل والمزلزل بشأن الهجوم الصاروخي على معسكر الاستقبال

Advertisements

عاجل وفي غاية الخطورة.. الملك سلمان يثلج صدور كل اليمنيين ويصدر امر ملكي كان "حلم " وتحقق .. وقلوب اليمنيين تنهج بالدعاء ولسانهم بالشكر "بعد الله " شكرا سلمان ..حفظ الله الملك سلمان وولي عهده

عاجل.. الحوثيون يعلنون رسميا عن قرار جديد بشأن العملة الجديدة وقناة "المسيرة" تبث الخبر.. المليشيات تتخبط بعد فشلها في التطبيق..! (تفاصيل)

مباشر من أسواق الصرافة ومحلات الذهب.. الدولار يرتفع بشكل جنوني امام الريال اليمني وفارق غير مسبوق في السعر بين صنعاء وعدن (الاسعار )

شاهد.. مذيعة MBC "هدى الخريف" تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة أثناء برنامج تلفزيوني.. شاهد: ردة فعلها! (فيديو صادم)

مدرس ‘‘وسيم يوسف’’ في الثانوية يفجر ‘‘فضيحة جنسية مزلزلة’’ بشأنه ويكشف وصية والده ويعترف: فشلت في تنفيذها .. شاهد (صورة)

وردنا الان.. اول دول خليجية تلغي نظام الكفالة وتصدر قانونًا جديدا ومفاجئًا لصالح الوافدين بما فيهم اليمنيين

حتى بائعات الهوى وممثلات الافلام الاباحية لا يفعلن ذلك..هيفاء وهبي تبتكر طريقة شيطانية لتكشف المستور من جسدها لمجموعة من الرجال الاثرياء

واضافت المصادر فإن المواجهات تدور في الاثناء بين الجيش ومليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من جبهة نهم من أكثر من محور، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وانهيارات كبيرة لمواقع الحوثيين.

وقالت المصادر أن قوات الجيش شنت هجوماً مباغتاً على مواقع تابعة للحوثيين في جبل هيلان بصرواح غربي مارب.

ووفقا لمصدر عسكري وصف بالرفيع، إن قيادة الجيش في جبهة نهم شرقي صنعاء ‎طلبت عدم مشاركة طيران التحالف في اي تقدم لها.

ناشطون على مواقع التواصل، ارجحوا تقدم الجيش والانتصارات التي يحققها الى انه بسبب طلب قيادات تلك الجبهات بعدم المشاركة الميدانية او التخطيط القتالي، وان الضربات الجوية للتحالف بعيده عن مسرح العمليات في نهم او صرواح.

بينما مصادر ميدانية نفت ذلك وقالت ان مقاتلات التحالف نفذت، عدد من الغارات بإتجاه منطقة "خولان"، شرق صنعاء ومنطقة صرواح غربي مارب، من دون أن يتسنى على الفور الحصول على معلومات أوفى بشأن الخسائر.

وكانت المواجهات في مديرية "نِهم"، قد تجددت يوم الجمعة الماضي، مع هجوم للقوات الحكومية حاولت من خلاله التقدم، وقال الحوثيون إنهم تصدوا لما وصفوه بـ"زحف واسع"، مدعوم بالمقاتلات الحربية، استمرّ لساعات.