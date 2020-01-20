شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة المسيرة الحوثية تقطع كل برامجها وتعلن عن قرارا هام وبشرى سارة لأبناء الشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً مفاده أن مليشيا الحوثي تراجعت عن قرار منع تداول العملة الوطنية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية والتي كانت المليشيا قد منعت التداول بها في مناطق سيطرتها وحددت مدة شهر لتسليمها من قبل كل فئات المجتمع وانتهت المهلة يوم أمس الأول السبت.

وقبل دقائق تداول الناشطون خبراً مفاده أن المليشيا أعلنت عبر قناة المسيرة التابعة لها التراجع عن هذا القرار والسماح للجميع بتداول العملة الوطنية الجديدة، وجاء نص المنشور الذي تداوله الناشطون كالتالي:

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نظرا لما يعانيه المواطنين من تفاقم للمعيشة وتخفيفا لمعاناتهم بسبب منع تداول العملة غير القانونية رائينا استئناف التعامل بها تخفيفا لمعاناة المواطنين ولإلتزام الأمم المتحدة بوضع حلول للضغط على حكومة "ما أسمتها المليشيا المرتزقة" بتأمين العملات المطبوعة الجديدة والتعهد بعدم طبع أي عملات جديدة حتى لا ينهار اقتصاد اليمن.