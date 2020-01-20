شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. الحوثيون يعلنون رسميا عن قرار جديد بشأن العملة الجديدة وقناة "المسيرة" تبث الخبر.. المليشيات تتخبط بعد فشلها في التطبيق..! (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الحوثيون يعلنون رسميا عن قرار جديد بشأن العملة الجديدة وقناة "المسيرة" تبث الخبر.. المليشيات تتخبط بعد فشلها في التطبيق..! (تفاصيل)

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وقبل دقائق تداول الناشطون خبراً مفاده أن المليشيا أعلنت عبر قناة المسيرة التابعة لها التراجع عن هذا القرار والسماح للجميع بتداول العملة الوطنية الجديدة، وجاء نص المنشور الذي تداوله الناشطون كالتالي:

نظرا لما يعانيه المواطنين من تفاقم للمعيشة وتخفيفا لمعاناتهم بسبب منع تداول العملة غير القانونية رائينا استئناف التعامل بها تخفيفا لمعاناة المواطنين ولإلتزام الأمم المتحدة بوضع حلول للضغط على حكومة "ما أسمتها المليشيا المرتزقة" بتأمين العملات المطبوعة الجديدة والتعهد بعدم طبع أي عملات جديدة حتى لا ينهار اقتصاد اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.