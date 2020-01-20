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أم تخطف زوج ابنتها وتنجب منه بعد أيام من زفافهما

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عدن - ياسمين التهامي - أقدمت أم في المملكة المتحدة على خطف ” عريس ” ابنتها بعد أيام من زفاف أسطوري، حيث أنجبت والدة العروس طفلا وأكدت أنه ابن زوج ابنتها وأنهما متزوجان.

وعلقت العروس على الواقعة قائلة: لا أستطيع تصديق ما حدث .. لقد كان بولس جيدًا مع أمي لكني لم أشعر بشيء غريب.

 

 

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وأضافت: أمر صادم أن تتعرض للخيانة من أكثر شخصين تثق بهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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