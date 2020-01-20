شكرا لقرائتكم خبر عن أم تخطف زوج ابنتها وتنجب منه بعد أيام من زفافهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت أم في المملكة المتحدة على خطف ” عريس ” ابنتها بعد أيام من زفاف أسطوري، حيث أنجبت والدة العروس طفلا وأكدت أنه ابن زوج ابنتها وأنهما متزوجان.

وعلقت العروس على الواقعة قائلة: لا أستطيع تصديق ما حدث .. لقد كان بولس جيدًا مع أمي لكني لم أشعر بشيء غريب.

جديد "الخليج 365"

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وأضافت: أمر صادم أن تتعرض للخيانة من أكثر شخصين تثق بهما.