شكرا لقرائتكم خبر عن أم تخطف زوج ابنتها وتنجب منه بعد أيام من زفافهما والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقدمت أم في المملكة المتحدة على خطف ” عريس ” ابنتها بعد أيام من زفاف أسطوري، حيث أنجبت والدة العروس طفلا وأكدت أنه ابن زوج ابنتها وأنهما متزوجان.
وعلقت العروس على الواقعة قائلة: لا أستطيع تصديق ما حدث .. لقد كان بولس جيدًا مع أمي لكني لم أشعر بشيء غريب.
جديد "الخليج 365"
وأضافت: أمر صادم أن تتعرض للخيانة من أكثر شخصين تثق بهما.
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