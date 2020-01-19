قطعو لسانها وعذبوها.. العثور على طفلة بعد أيام من اختطافها في صنعاء

عثر سكان في العاصمة صنعاء على طفلة في التاسعة من عمرها بعد أيام من اختطافها وعليها آثار تعذيب بشعة، مرمية قرب حديقة حيوانات في منطقة "دار سلم".
قالت مصادر محلية "أنه تم العثور على الطفلة لجين محمد مرمية بجوار برميل للقمامة بعد أيام من اختطافها، ولسانها مقطوع وجسمها محروق وعليها آثار تعذيب شديد في جسدها".
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وأفادت المصادر "أن الطفلة مازالت على قيد الحياة لكن حالتها الصحية والنفسية سيئة للغاية".
وكان أهالي الطفلة "لجين" قد أبلغوا عن اختفائها في 11 يناير الجاري بالعاصمة صنعاء، وتداول ناشطون صورها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة بالعثور عليها.
وزادت خلال السنوات الماضية حوادث اختطاف الاطفال بشكل لافت في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، في ظل حالة من الفوضى الأمنية وغياب المسؤولية لدى سلطات الأمر الواقع التي تدير العاصمة.
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