شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماستشاهده عيناك...ظهور السلطان قابوس في الدوحة بعد أيام من إعلان وفاته وتنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان...مالذي يحدث؟..."شاهد بالفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهور جديد لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد. جديد "الخليج 365" Advertisements ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للسلطان قابوس في مباراة الدحيل والسد القطري ، حيث حملها لاعبو الفريقين. وكُتب على الصورة الضخمة للسلطان قابوس : إنا لله وإنا إليه راجعون .. عظم الله أجركم يا أهل عمان . وعلق الأمير خليفة بن حمد على الفيديو قائلا: لفتة طيبة من لاعبي #الدحيل و #السد قبل انطلاق صافرة نهائي #كأس_قطر رحم الله السلطان #قابوس_بن_سعيد وأسكنه فسيح جناته.

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