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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "فالكون" تعلن عن موعد عودة الانترنت إلى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد مصدر فني في شركة (جي سي أكس) المالكة للكابل البحري للانترنت" فالكون"، أن عملية اصلاح الكابل لن يتم قبل التاسع من الشهر القادم.
وتوقع المصدر أن تصدر التصاريح اللازمة من السلطات المصرية لبدء إصلاح الكابل "فالكون" المقطوع منذ 9 يناير، مطلع الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.
والخميس الماضي أكدت شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون"، أنها حددت موقع الانقطاع على بعد 26.7 كم من محطة السويس المصرية.
وذكرت أن فريق الإصلاحات البحرية التابع للشركة بدأ التحرك لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن عدة مراحل، أولها أخذ التصاريح اللازمة من الحكومة المصرية للدخول إلى المياه الإقليمية المصرية، ثم البدء في إصلاح العطل في الكابل.
وكانت الشركة قد أعلنت قبل أيام تعطل في الكابل البحري قبالة قناة السويس المصرية وأدى ذلك إلى صعوبة كبيرة في تدفق البيانات نحو كثير من البلدان بما في ذلك اليمن
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