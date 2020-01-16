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عدن - ياسمين التهامي - عادت الفنانة المغربية مريم حسين لإثارة الجدل بين متابعيها مجددا بنشرها مقطع فيديو مثير لها مع الفنان المصري محمد رمضان.

وأطلقت الفنانة المغربية تعليق غريب بعد لقائها بالفنان محمد رمضان لأول مرة في كواليس حفله الذي أقامه مع الفنان سعد المجرد، مما تسبب في إثارة حالة من الجدل.

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شاهد.. بعد فضيحة الفيديو الإباحي.. مريم حسين تثير الجدل مجددا بظهور مثير مع محمد رمضان

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وتحدثت مريم حسين عن محمد رمضان خلال لقاء مع برنامج “The Insider بالعربي”، كشفت خلاله أنها حرصت على حضور حفله في دبي ومقابلته في الكواليس.

وأوضحت مريم حسين أنها المرة الأولى التي تلاقي فيها محمد رمضان وقالت: ” أنا أحب شخصيته أحسه مريم حسين 2 أو أنا محمد رمضان 2 .. نفس الشخصية تقريبا”.

وأشارت غلى أنها تحب أغاني محمد رمضان وتحديداً أغنية “انساي” الذي يشاركه فيها سعد المجرد وأغنية “نمبر وان”،قائلة: ”حلو الواحد لما يتكلم عن نفسه في أغنياته .. فيه ناس بينتقدوه ليش انت قاعد تتكلم وتقول أنا نمبر وان أنا الإمبراطور .. عادي أنا أقول عن نفسي أنا الملكة”.

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، كشف في نوفمبر الماضي أن محكمة القضاء في الإمارات أصدرت حكمًا يقضي بإدانته ومريم حسين بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة مالية 100 ألف درهم مناصفةً بين الطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر، كما سيتم دفع 5 آلاف درهم كغرامة متبادلة.

إلى جانب ذلك ستقوم مريم حسين بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي.

وذكر صالح الجسمي عبر حديثه في تطبيق السناب شات أن المحكمة كانت قد برأت مريم حسين من تهمة التصوير وهي القضية الرئيسة، وهو ما يعدُّ حكمًا ابتدائيًا ويحق له الاستئناف لاحقًا.

وأشار صالح الجسمي آنذاك إلى أنه سيذهب مباشرةً إلى المحكمة لتسديد الغرامة وتسليم هاتفه الشخصي المحمول، وسيقوم باستئناف جميع الأحكام الصادرة.

وكانت الأزمة قد اشتعلت العام الماضي بين مريم حسيـن والإعلامي صالح الجسمي، عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نسب إليها وصف بالإباحي، وعلق عليه آنذاك: “مريم حسين لا تكفّ عن المغامرات ودائمًا تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة”.