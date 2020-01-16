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صنعاء - ياسمين الخيامي - مفاجأة مدوية .. تورط دنيا سمير غانم في فضائح الافلام الاباحية للمخرج خالد يوسف ..شاهد (صور فاضحة وخادشة للحياء )

دنيا سمير غانم من أشرف النجمات في مصر والدول العربية، انسانة محترمة تصون عائلتها، وتحفظ كرامة والدها النجم المصري سمير غانم، مرة لم نسمع شيئاً عاطلاً عنها، بل سيرتها ومسيرتها الفنية حافلة بالنجاحات المحترمة ولم تعرض جسدها للوصول إلى النجومية، واجتهدت كثيراً وتعبت لتصبح نجمة لها قيمتها في الوسط الفني المصري.

ويبدو أن نجمات مصر في المرصاد، بعد قضية خالد يوسف الجنسية مع الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج بالإضافة إلى المحامية منى الغضبان. ويحاول البعض تشويه صورة نجمات مصر المحترمات وبدأت حملة التشويه من رانيا يوسف، منة شلبي علا غانم ووصولاً إلى دنيا وغداً لا ندري من.

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مفاجأة مدوية .. تورط دنيا سمير غانم في فضائح الافلام الاباحية للمخرج خالد يوسف ..شاهد (صور فاضحة وخادشة للحياء )

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أحدهم فبرك صورة جنسية لدنيا سمير غانم بواسطة الفوتوشوب، وتم نشر فيديو بعنوان (فضيحة دنيا سميرمع المخرج خالد يوسف) وفبركوا أخباراً من نسج خيالهم، لأن دنيا ليست بحاجة إلى خالد يوسف لتشتهر بل يكفي اسم والدها سمير غانم ووالدتها الممثلة المصرية القديرة بالإضافة إلى موهبتها الكبيرة.

دنيا سمير غانم بريئة من كل التهم، ويحاولون توريطها بقضية خالد يوسف كما غيرها من النجمات، على أمل أن تنتهي هذه المسرحية ويتم محاكمة كل من تورطه التحقيقات التي تجرى بشكل سري في مصر.