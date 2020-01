شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تخيلتم شكل زوجة سلطان عمان الجديد "هيثم بن طارق".. شاهدو اول ظهور لها في قصر العلم .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفذت زوجة سلطان سلطنة عمان الجديد هيثم بن طارق اولى المهام في أول ظهور لها منذ تولي زوجها مقاليد الحكم في السلطنة وفقا للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد .

وتمثلت أولى مهام السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، وفقا لوكالة الأنباء العمانية في استقبالها بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي وصلت إلى البلاد امس الابعاء لتقديم التعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه“.

ووصلت الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر، الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان السابق قابوس بن سعيد بن تيمور.

السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه/تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي وصلت إلى البلاد اليوم لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه -.

12:06 PM - Jan 15, 2020

وهذه أول مرة يتم فيها ذكر حرم السلطان الجديد بشكل رسمي.

يذكر أن السلطان متزوج من عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية وله منها 4 أبناء: ولدان وبنتان.