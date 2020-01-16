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صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا هو اول عمل تقوم به زوجة السلطان الجديد في عمان عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية وتثلج صدور ابناء هذا البلد العربي ( صورة )

وصلت الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان السابق قابوس بن سعيد بن تيمور. وكان في استقبال الشيخة موزا في قصر ”العلم العامر“، زوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن سعيد، بحسب وكالة الأنباء العمانية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..الرئيس هادي يباغت الانتقالي ويتخذ قرار عاجل قهر كل ابناء المحافظات الجنوبية وأثار جنون عيدروس الزبيدي واربك كل حساباته ( نص القرار الصادم للجنوبين )

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