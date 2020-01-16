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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ارتدت النقاب وكشفت عن مناطق حساسة في جسدها .. راقصة سعودية في شوارع الرياض تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لراقصة سعودية تؤدي رقصة فاضحة في شوارع مدينة الرياض .
وظهرت الراقصة السعودية وهي ترتدي الحجاب وتقوم برقص الباليه في منطقة الفيحاء بمدينة الرياض .
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• ارتدت النقاب وكشفت عن مناطق حساسة في جسدها .. راقصة سعودية في شوارع الرياض تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..«صور»
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وارتدت الراقصة نقابا وشورت وجوربين شفافين على الجزء السفلي من جسدها ، والتقط لها عدة صور في حارة شعبية بمنطقة البطحاء ، وهو ما اثار غضب الناشطين السعوديين الذي طالبو بسرعة القبض عليها ومعاقبتها .
الجدير بالذكر أن السعودية تشهد انفتاح غير مسبوق منذ اعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية 2020 ، واعلان تشكيل هيئة الترفية التي نظمت عددا من الحفلات الموسيقية المختلطة واستضافت عددا من الفنانيين لأول مرة في تاريخ السعودية .
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