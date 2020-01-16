شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ارتدت النقاب وكشفت عن مناطق حساسة في جسدها .. راقصة سعودية في شوارع الرياض تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لراقصة سعودية تؤدي رقصة فاضحة في شوارع مدينة الرياض .

وظهرت الراقصة السعودية وهي ترتدي الحجاب وتقوم برقص الباليه في منطقة الفيحاء بمدينة الرياض .

---------------------------------

ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن :

• ارتدت النقاب وكشفت عن مناطق حساسة في جسدها .. راقصة سعودية في شوارع الرياض تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..«صور»

• وداعا للعزوبية والعنوسة في السعودية .. مقترح جديد :«كل أربع فتيات يتزوجن رجل وأحد» ويوفرون له بيت الأحلام

• وداعا لمرض السكر .. أسهل وأسرع طريقة للتخلص نهائيا من هذا المرض .."فيديو"

Advertisements

• تحذير هام وعاجل .. لا تشرب الماء الساخن على معدة فارغة حتى لا تحدث لك هذة الكارثة التي تجهلها ..«فيديو»

• للشباب والفتيات .. تعرفو على أسهل وأسرع طريقة للتخلص من إدمان ممارسة العادة السرية ..«فيديو»

---------------------------------



وارتدت الراقصة نقابا وشورت وجوربين شفافين على الجزء السفلي من جسدها ، والتقط لها عدة صور في حارة شعبية بمنطقة البطحاء ، وهو ما اثار غضب الناشطين السعوديين الذي طالبو بسرعة القبض عليها ومعاقبتها .

الجدير بالذكر أن السعودية تشهد انفتاح غير مسبوق منذ اعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية 2020 ، واعلان تشكيل هيئة الترفية التي نظمت عددا من الحفلات الموسيقية المختلطة واستضافت عددا من الفنانيين لأول مرة في تاريخ السعودية .

​​​​