شاهد .. سما المصرى مقلوبة بصدر عارى :”شفتونى وأنا مقلوبة ومتشقلبة”

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت فنانة مصرية شهيرة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة مقلوبة لها كشفت عن صدرها بالكامل .

ونشرت الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري، ايضا مقطع فيديو لها وهي تقف امام مرآة وتستعرض مؤخرتها، مشيرة إلى أنها ستقوم بعمل دايت لتخسيس مؤخرتها.

وكتبت سما ، على الفيديو :” عايزه اجابه…الناس اللي بتتنمر عليا وعلي ابراجي انتوا هتبقوا مبسوطين لما اخسس ابراجي؟؟ ردوا….الفيديو كامل عن تخسيس مؤخرتي الأيام القادمة علي قناتي علي اليوتيوب”.

وتابعت سما المصري :”هاخسس الابراج عشان تتبطوا وتبطلوا تتريقوا..ستندمووون”.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية مطالبين السلطات بالقبض عليها بتهمة نشر الرذيلة واستعراض جسدها بطريقة إباحية.

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