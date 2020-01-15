شكرا لقرائتكم خبر عن ستنصدم من شدة جمالها...من هي زوجة السلطان قابوس الحارثية التي انفصل عنها بعد سنتين مباشرة ...وماهي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ذلك..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ان السلطان قابوس من أشهر السلاطين حول العالم، حيث أنه عمل على نقل وتطوير العلم الحديث في سلطنة عُمان، لتصبح بعد ذلك إحدى أهم دول العالم العربي، والتي شهدت تطوراً كبيراً، لهذا قرر الملك أن يتزوج من إحدى النساء الحارثية، لكي ينجب منها ولي عهده الذي سيتربع على عرش الحكم بعد ذلك، فأقبل على الزواج من ابنة عمه نوال بنت طارق آل سعيد، وعاش معها بعد ذلك لسنتين، قبل أن ينفصل عنها بسبب خلافات غامضة بينهم، ولم يشاء القدر بأن ينجب السلطان قابوس من ابنة عمه أي أبناء، الأمر الذي زاد من غموض نقل السلطة لسلطان جديد.

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