شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق جنسيته ...تفاصيل مقتل امبراطورة المخدرات الصغيرة..."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت الشرطة المكسيكية في قتل لا كاترينا المعروفة بـ(امبراطورة المخدرات) و7 من أعضاء عصابتها في تبادل لإطلاق النار. وتبلغ امبراطورة المخدرات الصغيرة 21 عامًا، وكانت المسؤولة عن الإشراف على تصفية أحد الكمائن في 14 أكتوبر الماضي، وخلفت 14 قتيلا و9 جرحى في مدينة ميتشواكان في أغيليلا. جديد "الخليج 365" Advertisements ووثق فيديو لحظة مقتل تاجرة المخدرات بعد أن أصيبت بجروح قاتلة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المكسيكية. وشاركت الامبراطورة الصغيرة في هجوم على الجيش والحرس الوطني والشرطة في بلدة لابوكاندا، في ولاية ميتشواكان بوسط البلاد

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