شكرا لمتابعة خبر عن مغترب في السعودية يقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا في حافلة الطالبات وفي اطهر بقعة في العالم..شاهد النتيجة المرعبة التي وقعت له اثناء محاولته الهروب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب في السعودية يقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا في حافلة الطالبات وفي اطهر بقعة في العالم..شاهد النتيجة المرعبة التي وقعت له اثناء محاولته الهروب

2020/01/14 الساعة 09:05 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مغترب في السعودية يقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا في حافلة الطالبات وفي اطهر بقعة في العالم..شاهد النتيجة المرعبة التي وقعت له اثناء محاولته الهروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.