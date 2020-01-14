6 انواع من النساء إحذر ان تتزوجها .."فيديو"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - 6انواع من النساء احذر ان تتزوجها ... شاهد الفيديو التالي : --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • فتاة سعودية تشكو على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بطريقة مفرطة وانها لن تتوقف عنها حتى اذا تزوجت ..شاهد ماهو العلاج الذي دلها عليه الدكتور طارق الحبيب ..«فيديو» • طائرة قطرية حلقت في سماء إيران ليلة قصفها للقواعد العسكرية الامريكية ..شاهد كيف تعامل معها الحرس الثوري Advertisements • في السعودية .. والد العروسة يطلب من العريس ان يقوم بهذا العمل مع ابنته امام الجميع ..وسط صدمة الحاضرين ..شاهدو كيف كانت النهاية • تحذير هام : لا تتناول هذا الطعام على الريق حتى لو كنت ستموت جوعا واياك ان تتناول هذه الفاكهة اللذيذة لأنها ستقضي عليك ! ---------------------------------

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