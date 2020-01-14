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صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودي يقتل أختيه نحرًا ويطعن مغترب في قضية شرف والمفجأة في جنسية هذا المغترب..والسلطات السعودية تصدم الجميع وتنزل عقاب مرعب بالشاب السعودي

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