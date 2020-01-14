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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...سلطان البركاني يباغت الجميع ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي ويطلق هذا التحذير المرعب الذي صدم قائد القوات السعودية في عدن واغضب الحزام الامني

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