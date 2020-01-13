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صنعاء - ياسمين الخيامي - توضيح هام من وزارة الاتصالات بشأن عودة الانترنت في اليمن وإصلاح الكابل البحري (تفاصيل)

قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنه تم استعادة لينك بسعة 20 جيجا كحل اسعافي لانقطاع الإنترنت لحين استكمال إصلاح الكابل البحري المقطوع.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء نسخة منه، أن حلولاً إسعافية عاجلة اتخذت خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، ضمن جهود شركة تيليمن في صنعاء لتوفير الإنترنت.

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توضيح هام من وزارة الاتصالات بشأن عودة الانترنت في اليمن وإصلاح الكابل البحري (تفاصيل)

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فيما أكدت شركة الاتصالات اليمنية الدولية (تيليمن) في بيان، أن العمل جارٍ وبوتيرة عالية لإصلاح الكابل البحري الدولي (فالكون) من قبل الشركة المالكة (GCX).

وأشارت إلى أن الشركة المالكة للكابل البحري الدولي ترجح سبب انقطاع الكابل بسبب مرساة سفينة، وتحتاج إلى عدة أيام لاستكمال عملية الإصلاح.

وعبرت الشركة عن أسفها الشديد لكافة المستفيدين من خدمات الإنترنت عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن إصلاح الكابل البحري أولاً بأول.

من جانبها قالت شركة GCX المالكة للكابل البحري للانترنت، ان قطعين رئيسيين تعرضت له الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس، الخميس الماضي 9 يناير/كانون ثان 2020.

و أكدت الشركة أن الكابلات المتأثرة هي الكابل البحري FALCON الواصل بين مسقط و ميناء السويس و الكابل البحري FEA الواصل بين مومباي و ميناء السويس.

و حسب بيان الشركة، تشير النتائج الأولية إلى أن السبب المحتمل للقطع كان بسبب مرساة لسفينة تجارية كبيرة في المنطقة المجاورة.

و لفتت شركة GCX إلى أنها تقوم بتجهيز سفينة الإصلاح و تم التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة. منوهة إلى أن الوقت المقدر لإنجاز الإصلاح يعتمد على توفر التصاريح.

و نوهت الشركة إلى أن كل السعات الدولية المارة من خلال هذين الكابلين شهدت انخفاض شديد في الحركة بسبب القطع.

و بحسب بيان الشركة، يقوم فريق GCX على استعادة السعات من خلال توفير خيارات بديلة عبر الربط مع كابلات أخرى في حال توفرها.

و طالبت الشركة العملاء بالاتصال بمديري حساباتهم للحصول على مزيد من التحديثات حول عملية الاستعادة.

و نوهت إلى أن فريق GCX يعمل على مدار الساعة للتأكد من الإسراع بعملية الإصلاح و الترميم.