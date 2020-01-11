شكرا لبحثكم عن خبر توضيح من مصدر في الاتصالات بصنعاء بشأن عودة الانترنت وإصلاح الكابل البحري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكر مصدر فني بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء، الجمعة، بأن عملية اصلاح الكابل البحري وعودة الانترنت ستتم خلال الساعات القادمة. وقال المصدر لـ"المشهد اليمني" أن عملية اصلاح الكابل البحري "فالكون" الذي تعرض للقطع بقناة السويس بدأت يوم أمس. واعلنت الاتصالات بصنعاء عن خروج 80 بالمئة من سعات الانترنت الدولية في اليمن عن الخدمة منذ ظهر الخميس ولاتزال لليوم الثالث على التوالي.

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