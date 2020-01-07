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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس الايراني حسن روحاني يرعب الشعب الأمريكي ويصدم الرئيس الامريكي ترامب ويذكره بالرقم 290 الذي اثار هلع السعودية وكل دول الخليج

رد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الإثنين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بقصف 52 موقعا أثريا وثقافيا في إيران، في حال قامت بمهاجمة قواعد أمريكية أو استهداف مصالحها في المنطقة.

وكتب روحاني في حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”أولئك الذين يشيرون الى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290 (قتلى الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 1988 وأدت الى إعلان إيران رغبتها وقف الحرب مع العراق)“.

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الرئيس الايراني حسن روحاني يرعب الشعب الأمريكي ويصدم الرئيس الامريكي ترامب ويذكره بالرقم 290 الذي اثار هلع السعودية وكل دول الخليج

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وختم روحاني تغريدته وهو يخاطب نظيره ترامب ”لا تهدد الشعب الإيراني“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب يوم الأحد مغردا في ”تويتر“ ”إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية أو أي مواطن أمريكي سأوجه ضدها أفضل العتاد العسكري دون تردد“، مضيفا ”لم تكن إيران سوى عبارة عن دولة مشاكل لسنوات عديدة“.

وأضاف ترامب ”تتحدث إيران بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام، لتخليصنا العالم من زعيمهم سليماني الذي قتل للتو أمريكيا، وأصاب آخرين بجروح بالغة، فضلا عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته، بما في ذلك مؤخرا مئات المحتجين الإيرانيين“.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي مسؤوليتها عن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بغارة قرب مطار بغداد الدولي، الأمر الذي صعد من التوتر وتبادل التهديدات بين طهران وواشنطن.