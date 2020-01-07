شكرا لمتابعة خبر عن الملك سلمان يشعر بالقلق من حرب لا تبقي ولا تذر لن ينجو منها أحد ويضطر للجوء الى هذا الشيخ الحكيم الذي يحبه ويحترمه الجميع حتى الايرانيين والحوثيين يحترمونه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك سلمان يشعر بالقلق من حرب لا تبقي ولا تذر لن ينجو منها أحد ويضطر للجوء الى هذا الشيخ الحكيم الذي يحبه ويحترمه الجميع حتى الايرانيين والحوثيين يحترمونه

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كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يشعر بالقلق من حرب لا تبقي ولا تذر لن ينجو منها أحد ويضطر للجوء الى هذا الشيخ الحكيم الذي يحبه ويحترمه الجميع حتى الايرانيين والحوثيين يحترمونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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