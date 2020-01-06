شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زوج الفنانة نانسي عجرم يقتل ملثماً تسلل الى منزله للسرقة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ملثما تسلل الى فيلا الخاصة به في “نيو سهيلة كسروان” بقصد السرقة. وبحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”، فإن الملثم فوجىء بزوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور. جديد "الخليج 365" عــــاجل : " السعودية " تكشف بالاسماء والتفاصيل ..عن لقاء سليماني بقيادات حوثية في بيروت قبيل مقتله لتنفيذ هذه المهام..!؟ عـــــــاجل : قوات امريكية ضخمة تصل العاصمة اليمنية قبل قليل ( تفاصيل ) في هذه اللحظة تحديدا تم اتخاذ قرار إنهاء حياة قاسم سليماني.. عملية الاغتيال من الألف للياء و”الثغرة” المُهلكة ابن سلمان يخشى غضب إيران وتكرار سيناريو أرامكو: لم نكن نعلم بمخطط اغتيال سليماني وترامب لم يقم بمشاورة الرياض هذه التغريدة كانت سببا لإثارة جنونه.. محمد دحلان يقف وراء أمر ضبط وإحضار الدكتور عبدالله النفيسي في الكويت بعيدا عن التطبيل لـ ابن سلمان.. "شاهد" المغامسي يُفتي بشأن دخول الجن إلى جسد الإنسان وهذا ما قاله الرد الإيراني على مقتل سليماني قد يستهدف ابن سلمان شخصيا وولي العهد "مرعوب".. أجرى اتصالات عاجلة وهذه التفاصيل فيديو صادم .. يطرد “الأرواح الشريرة” من جسد امرأة بممارسة الجنس معها أمام النّاس! ورد الآن فيديو جديد لحظة استهداف المروحيات الأمريكية سيارة “قاسم سليماني” و “أبو مهدي المهندس”.. شاهد المفاجأة شاهد : لن تصدق.. تعرف على الدولة والمطار الذي انطلقت منه الطائرة الأمريكية التي اغتالت المهندس وسليماني ( تفاصيل تنشر لاول مرة ) Advertisements عــــاجل : أوامر طارئة بتحرك الأسطول الأمريكي "باتان" وسفن إنزال ومئات الجنود بشكل عاجل إلى الخليج ( تفاصيل ) رجل اعمال قطري شهير يمسح بـ "وسيم يوسف" الأرض بعد سبه أمير قطر والتطاول عليه تعرض لخيانة أودت بحياته.. تفاصيل الـ36 ساعة الأخيرة في حياة قاسم سليماني يكشفها مقرب منه عــــاجل : عُمان تتدخل لمنع "كارثة" قد تحول المنطقة لجهنم بعد مقتل سليماني؟.. هذا ما يدور خلف الكواليس عــــاجل : عميد بالمخابرات القطرية يكشف “السر” وراء اغتيال أمريكا المفاجئ لـ قاسم سليماني وكيف تجاوز الخط الأحمر؟ عـــاجل.. السعودية تتهم الإمارات وتتخذ هذا الإجراء الطارئ لن تصدق.. هؤلاء كانوا على علم بمخطط اغتيال قاسم سليماني قبل العملية بـ5 أيام.. معلومات خطيرة تكشف لأول مرة شاهد.. حشود كبيرة في جنازة قاسم سليماني تغلق الطرق وهتاف “الموت لأمريكا” يسيطر.. وهذا الأمر لفت انتباه الجميع الأمن الأردني يكشف هوية ومكان شاب وفتاة ظهرا في فيديو جنسي بأحد الشوارع! وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية. وقالت مصادر إن الفنانة نانسي عجرم أصيبت بجرحٍ طفيف في قدمها.

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