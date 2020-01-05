شكرا لمتابعة خبر عن عــــاجل : لكل المغتربين اليمنيين في المملكة..إعلان رسمي وعاجل من الجوازات السعودية بشأن السماح لهم بهذا الامر الذي يهم كل اليمنيين .شاهد ماورد فية ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عــــاجل : لكل المغتربين اليمنيين في المملكة..إعلان رسمي وعاجل من الجوازات السعودية بشأن السماح لهم بهذا الامر الذي يهم كل اليمنيين .شاهد ماورد فية ؟

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