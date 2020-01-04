شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "علامات الساعة" نساء عاريات ورقص وتمايل.. عرض أزياء في مدينة الرسول يشعل غضب واسع في السعودية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - موجة من الغضب والاستياء عمت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تداول مقاطع مصور وصر لعرض أزياء تم تنظيمه بالمدينة المنورة، وظهر به نساء متبرجات ومشاهد مخالفة لقيم وعادات المجتمع السعودي المحافظ.

وعبر وسم #عرض_أزياء_في_مدينة_الرسول الذي احتل صدارة “التريند” السعودي بتويتر خلال ساعات قليلة، عبر آلاف النشطاء عن استنكارهم ورفضهم لمثل هذا الحدث الذي لا يتناسب مطلقاً مع احترام قيمة ومكانة مدينة الرسول الكريم.

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علامات الساعة

#عرض_ازياء_في_مدينه_الرسول دخل النبي- صلى الله عليه وسلم- ذات يوم في بيته بيت زينب، وهو يقول-صلى الله عليه وسلم-: (ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذا وحلق بين إصبعيه، قالت له زينب: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم، إذا كثر الخبث) *حديث صحيح — ّ (@i23hl) https://twitter.com/i23hl/status/970967208439541760?ref_src=twsrc%5Etfw

#عرض_ازياء_في_مدينة_الرسول الى أين نحن ذاهبون؟!

السجون مملوءة بالمشايخ، والمسارح مملوءة بالمغنيين وعارضات الأزياء!

على فكرة هذا عرض للأطفال ولهذا لم أغطي وجوههنّ! pic.twitter.com/AY9s9LujDd — بن قفيط (@bin_kfit) https://twitter.com/bin_kfit/status/970964778335301633?ref_src=twsrc%5Etfw

وبرغم أن منظمي الحفل أكدوا أنه يستهدف أن يعود ريعه لخدمة “أطفال التوحد” إلا أن المشاركين بالهاشتاق رأوا أن خدمة أطفال التوحد تكون بإنشاء مزيد من المؤسسات لخدمتهم وليست بإقامة عرض أزياء مختلط بمدينة الرسول، بعيدًا عن أفكار المجتمع السعودي.

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عن علِي رضِي الله عنه، عن النبي قال: المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْن عير الى ثور ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حدثًا أَوْ آوَى محدثا، فعليه لَعنةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أجمعين لَا يقبل اللهُ منه يوم القيامة صرفا، ولاعدلا ) الأحداث فيها اي فعل الاثم #عرض_ازياء_في_مدينة_الرسول — Ab alsh (@o_fnj) March 6, 2018

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Ab [email protected]_fnj

عن علِي رضِي الله عنه، عن النبي قال: المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْن عير الى ثور ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حدثًا أَوْ آوَى محدثا، فعليه لَعنةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أجمعين لَا يقبل اللهُ منه يوم القيامة صرفا، ولاعدلا ) الأحداث فيها اي فعل الاثم #عرض_ازياء_في_مدينة_الرسول

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عن علِي رضِي الله عنه، عن النبي قال: المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْن عير الى ثور ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حدثًا أَوْ آوَى محدثا، فعليه لَعنةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أجمعين لَا يقبل اللهُ منه يوم القيامة صرفا، ولاعدلا ) الأحداث فيها اي فعل الاثم #عرض_ازياء_في_مدينة_الرسول — Ab alsh (@o_fnj) March 6, 2018

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

عن علِي رضِي الله عنه، عن النبي قال: المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْن عير الى ثور ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حدثًا أَوْ آوَى محدثا، فعليه لَعنةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أجمعين لَا يقبل اللهُ منه يوم القيامة صرفا، ولاعدلا ) الأحداث فيها اي فعل الاثم #عرض_ازياء_في_مدينة_الرسول — Ab alsh (@o_fnj) March 6, 2018

#عرض_ازياء_في_مدينه_الرسول



ياناس

والله إن الامن والخير الذي نحن نعيشه

بسبب تمسكنا بديننا وعقيدتنا

وأمرنا للمعروف ونهينا عن المنكر



حرام تضيعون هذه النعمة

يكفي — القرآن شفاء (@shiffaa11) March 6, 2018

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القرآن شفاء@shiffaa11

#عرض_ازياء_في_مدينه_الرسول

ياناس

والله إن الامن والخير الذي نحن نعيشه

بسبب تمسكنا بديننا وعقيدتنا

وأمرنا للمعروف ونهينا عن المنكر

حرام تضيعون هذه النعمة

يكفي

٢٩٩

#عرض_ازياء_في_مدينه_الرسول



ياناس

والله إن الامن والخير الذي نحن نعيشه

بسبب تمسكنا بديننا وعقيدتنا

وأمرنا للمعروف ونهينا عن المنكر



حرام تضيعون هذه النعمة

يكفي — القرآن شفاء (@shiffaa11) March 6, 2018

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

#عرض_ازياء_في_مدينه_الرسول



ياناس

والله إن الامن والخير الذي نحن نعيشه

بسبب تمسكنا بديننا وعقيدتنا

وأمرنا للمعروف ونهينا عن المنكر



حرام تضيعون هذه النعمة

يكفي — القرآن شفاء (@shiffaa11) March 6, 2018

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

و”الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” و”الرقص في مجموعات مختلطة” أمور مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد، لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.