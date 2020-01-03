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فنانة مشهورة بعرض مفاتنها دون خجل او حياء.. لكنها حذفت فيديو فاضح وهي تقوم بهذا الشيء المقزز والمحرم شرعا ( لن تصدق ماذا فعلت اثناء الرقص المثير )

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شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مشهورة بعرض مفاتنها دون خجل او حياء.. لكنها حذفت فيديو فاضح وهي تقوم بهذا الشيء المقزز والمحرم شرعا ( لن تصدق ماذا فعلت اثناء الرقص المثير ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سارعت الفنانة المصرية بحذف مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “أنت عارف ليه” لمواطنتها روبي.

وأثارت شيما جدلا واسعا بالفيديو الجديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث تلقت العديد من التعليقات السلبية، منها “متعودة على كده”.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتعرضت الفنانة المصرية خلال العام الجاري إلى أزمة كبيرة بسبب فيديو إباحي تم حبسها على إثره صحبة الفنانة .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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