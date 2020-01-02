شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : مصادر طبية تعلن أسباب وفاة المذيعة نجوى قاسم.. وأحد زملاءها يفجر مفاجأة ويكشف عن الاتصال الذي تلقته مساء أمس وانهارت دموعها وغادرت غرفة الاخبار فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر طبية في دبي إن أسباب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم قد يكون نتيجة جرعة زائدة من المخدرات. وأشارت المصادر ان نجوى قاسم مرت خلال الفترة الماضية بظروف نفسية شديدة نتيجة خلافات عائلية. جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضحت المصادر الطبية انه من المتوقع ان يتم تشريح جثة المذيعة نجوى، لمعرفة أسباب الوفاة. أحد زملاءها في قناة الحدث افاد أيضا ان نجوى تلقت مساء امس الليل اتصالاً اثناء مناوبتها في غرفة الاخبار، تغيرت عقبه ملامحها وانهارت دموعها من دون الإفصاح عن هوية المتصل او فحوى الاتصال، لتضطر للمغادرة فوراً. وكانت شرطة دبي عثرت على جثة المذيعة نجوى قاسم في شقتها ظهر اليوم.الراحلة “نجوى قاسم” إعلامية لبنانية شهيرة، من مواليد بلدة جون في لبنان عام 1967، تُوفيت اليوم عن عمر يناهز 52 عامًا، بدأت الراحلة مسيرة النجومية في عالم الإعلام مع قناة المستقبل، وعملت في تلك القناة لمدة 11 عامًا، قبل أن تنتقل للعمل في قناة العربية منذ 2003، حيث عملت في البداية مذيعة ومراسلة ميدانية، وقبل وفاتها كانت تقدم برنامج الحدث اليوم على قناة العربية والعربية الحدث.

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كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل : مصادر طبية تعلن أسباب وفاة المذيعة نجوى قاسم.. وأحد زملاءها يفجر مفاجأة ويكشف عن الاتصال الذي تلقته مساء أمس وانهارت دموعها وغادرت غرفة الاخبار فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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