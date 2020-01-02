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صنعاء - ياسمين الخيامي - تفاصيل مرعبة .. اعياد رأس السنة تتحول الى كابوس مرعب للمملكة .. و3 جرائم مروّعة تزلزل المملكة من اقصاها الى اقصاها خاصة جريمة الطفل الصغير

شهدت االمملكة لأردنية الهاشمية في ليلة رأس السنة الجديدة 2020 عدة جرائم قتل مروّعة راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم طفل .

وفي التفاصيل التي اوردتها وسائل إعلام محلية، فقد أقدمت سيدة على طعن زوجها مما ادى لوفاته اثر خلاف حصل بينهما في منطقة النزهة وسط العاصمة عمان.

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وأُلقي القبض على الزوجة، وبالتحقيق معها اعترفت بقيامها بطعن زوجها بواسطة اداة حادة اثناء وجودهما داخل المنزل بعد ان قام بالاعتداء عليها بالضرب اثر خلاف حصل بينهما.

وجرى تحويل القضية للمدعي العام والذي قرر توقيفها 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل النساء عن تهمة القتل العمد.

وفي جريمةٍ ثانية، سجلت مدينة إربد فجر الأربعاء، أول جريمة قتل في العام 2020 .

وفي التفاصيل، فإن خلافا نشب بين شبان أمام أحد المولات في إربد تطور إلى مشاجرة تعرض على إثرها أحدهم للطعن بسكين مما أدى إلى مقتله.

وتجري الأجهزة الأمنية بحثها عن القاتل ومباشرة التحقيقات.

وشهدت العاصمة الأردنية كذلك، جريمة بحقّ طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، ارتكبها والده، الذي ادّعى في البداية أن ابنه سقط من نافذة المنزل.

وأظهر الكشف الطبي على جثة الطفل وجود علامات ضرب وتعذيب على أنحاء جسده.

وجرى على الفور مباشرة التحقيق وإلقاء القبض على والد الطفل والذي اعترف بقيامه بضرب ابنه على أنحاء مختلفة من جسده وانه قام بإسعافه الى المستشفى بعد أن فارق الحياة.حسبما قال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام

وتمّ تحويل الوالد الى المدعي العام والذي قرر توقيفه 14 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الضرب المفضي إلى الموت.